Сеул, 8 июня, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Старт продаж первого смартфона с гибким экраном южнокорейской компании Samsung запланирован на июль. Об этом сообщает южнокорейское издание Tomato News со ссылкой на заявление представителя Samsung.

Www.samsung.com Смартфон Samsung Galaxy Fold

Изначально южнокорейская компания планировала запустить продажи Galaxy Fold 26 апреля. Однако из-за проблем с экранами устройств старт продаж был перенесён на неопределённое время.

Журналист Tomato News встретился с главой одного из подразделений Samsung Electronics Ким Донг Джином в международном аэропорту в Сеуле. Представитель Samsung рассказал, что в июне компания проведёт специальную конференцию, на которой объявит точную дату старта продаж Galaxy Fold. Ожидается, что продажи начнутся в июле.

Также представитель Samsung рассказал, что вернулся в Сеул из командировки, в течение которой он посетил Россию и Казахстан. Он добавил, что рынок смартфонов этих стран показывает динамичный рост, поэтому является важным для компании.

Отмечается, что в последние годы на российском рынке Samsung уступила лидерство китайским компаниям. Согласно данным исследовательской компании Counterpoint Research, компания Huawei впервые обошла Samsung по продажам в России в четвёртом квартале 2018 года. Доля Huawei составила 28%, доля Samsung — 26%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле глава китайской компании OnePlus Пит Лау заявил, что не ожидает большой популярности смартфонов с гибкими экранами в ближайшем будущем.