Женева, Швейцария, 8 июня, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Около 4 млн граждан Венесуэлы покинули свою страну с конца 2015 года. Об этом заявила Организация Объединенных Наций (ООН) 8 июня, пишет газета El Pais. При этом по официальным данным, в 2017 году в стране жили 32 миллиона человек.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Как заявил специальный представитель ООН по Венесуэле Эдуардо Стейн, такой «тревожный» показатель подчеркивает настоятельную необходимость поддержки стран, принимающих венесуэльских беженцев. Это, в первую очередь, страны Латинской Америки: Колумбия (здесь проживают 1,3 млн венесуэльцев), Перу (768 тыс.), Чили (288 тыс.), Эквадор (263 тыс.), Бразилия (168 тыс.) и Аргентина (130 тыс.).

В тот же день детский фонд ООН ЮНИСЕФ подчеркнул, что 3 млн несовершеннолетних граждан Венесуэлы нуждаются в гуманитарной помощи для удовлетворения своих потребностей в питании, здравоохранении и образовании. С начала 2019 года в Венесуэле было зарегистрировано 190 случаев дифтерии и 558 случаев кори.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня российская компания «Герофарм» подписала соглашение о стратегическом альянсе с латиноамериканской ESPROMED BIO. Российская компания будет поставлять Венесуэле инсулин по заниженным ценам, полностью заместив в этой области США.