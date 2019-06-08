Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что вопрос о введении единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, а решение будет принято на уровне президентов двух стран. Об этом Орешкин заявил журналистам сегодня, 8 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Сегодня в рамках ПМЭФ состоялись переговоры Орешкина с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым. Орешкин и Крутой возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. эта группа была создана в конце 2018 года.

«Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать. Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту союзного договора. Еще раз отмечу — за пределы союзного договора мы не выходим», — сказал Орешкин.

В свою очередь, белорусский министр Крутой подчеркнул, что из программы углубления интеграции двух стран нельзя вырывать из контекста какой-то один конкретный пункт. Углубление интеграции будет «пакетным соглашением».

Также Крутой напомнил, что введение единой валюты, согласно существующему союзному договору, — это финал создания единого экономического пространства.

«Поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться», — сказал Крутой.