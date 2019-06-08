Саранск, 8 июня, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Сборная России по футболу выбрала цвет формы, в которой российские футболисты сыграют с командой Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2020. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба российской сборной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная России по футболу

Команда России выйдет на матч в форме красного цвета, вратарь сборной — в форме желтого цвета.

Отметим, сборная России в первом туре отборочного турнира Евро-2020 проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 и разгромила команду Казахстана во втором со счетом 4:0. Сборная Сан-Марино уступила в обоих матчах.

Напомним, матч третьего тура состоится 8 июня на поле саранского стадиона «Мордовия Арена» и начнется в 19:00 мск.