Веллингтон, 8 июня, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В Новой Зеландии, в Новом Плимуте, построили дорогу из использованного пластика. Об этом сообщает новозеландское информационный портал News Hub. По словам очевидцев, дорожное покрытие ничем не отличается от обычного асфальта. На самом деле, в составе покрытия находится более 833 000 переработанных банок из-под йогурта и молока.

Иван Шилов ИА REGNUM Токсичные отходы

Данный мусор собирались вывезти в Китай для сжигания. Но местные власти решили использовать 500 кг пластика на 90 метров дорожного покрытия. Если дорога выдержит нагрузку, то планируется увеличить долю пластмассовых веществ в составе асфальта, сейчас эта доля составляет 0,5%.

По словам экспертов, в ходе испытаний, было выявлено, что использование пластика делает асфальт более устойчивым и прочным. Пластиковые дороги уже были опробованы в Австралии, Индонезии и Великобритании.

Между тем, граждане опасаются, что, когда дороги начнут разрушаться, они будут выделять микропластик и токсины, которые опасны для окружающей среды и здоровья людей.