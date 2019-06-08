Хартум, 8 июня, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Африканский союз приостановил членство Судана в организации и потребовал от военного совета, возглавляющего страну, передать руководство гражданским властям. Об этом было заявлено после того, как на этой неделе более 100 граждан были убиты представителями органов безопасности Судана.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данный шаг был предпринят после проведения сессии Совета мира и безопасности Африканского союза. Принятое решение было опубликовано на официальной странице организации в «Твиттере».

Как отмечается в заявлении, единственный способ для Судана вернуть свое членство в организации — это учредить в стране гражданское правительство.

На данный момент Африканский союз требует от военного совета страны обеспечить мирную передачу власти в ближайшие сроки.