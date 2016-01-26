Сан-Хуан, Аргентина, 8 июня, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение с разгромным счетом команде Никарагуа в товарищеском матче.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной Аргентины по футболу

Игра прошла на поле стадиона «Бисентенарио» в Сан-Хуане и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей голы на счету оформившего в матче дубль форварда команды «Барселона» Лионеля Месси (37-я и 38-я минуты), также отличившегося дважды нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса (63-я, 73-я) и хавбека «Уотфорда» Роберта Перейра (81-я).

На все это сборная Никарагуа ответила единственным голом полузащитника Хуана Барреры, удачно реализовавшего пенальти в добавленное время матча.

Отметим, сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.