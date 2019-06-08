Нью-Дели, 8 июня, 2019, 12:48 — ИА Регнум. 7 июня службы чрезвычайной помощи Индии сообщили, что из-за пыльных бурь и грозы в штате Уттар-Прадеш погибли, по меньшей мере, 19 человек и 48 были ранены.

Пыльная буря в Техасе, 1935 год

Сообщается, что в ночь с 6 на 7 июня в различных частях штата наблюдался сильный ветер и пыльные бури. Ветер был настолько сильным, что вырывал деревья и рушил опорные конструкции некоторых домов и стены.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в соседнем штате, Манипуре, от этих климатических явлений пострадало 41 человек.

Главный министр штата Уттар-Прадеш ЙогиАдитьянатх дал указание принять необходимые меры по предоставлению помощи пострадавшим. Он также приказал соответствующим структурам оценить уровень нанесенного ущерба.