Рамалла , 8 июня, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что меры израильского правительства поставили палестинский народ в трудное экономическое положение, вызвав кризис в стране. Он отметил, что финансовое давление, оказываемое Израилем на палестинское правительство, является частью войны, направленной на то, чтобы заставить палестинскую сторону сдаться и согласиться на так называемую «сделку века», предлагаемую Вашингтоном. В качестве примера давления Штайе отметил сокращение выплат средств семьям палестинских заключенных. Об этом сообщает саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Премьер-министр Палестины заявил, что в последние месяцы правительство было вынуждено занимать финансовые средства в банках для выплаты денег семьям заключенных и будет продолжать это делать, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. Штайе подчеркнул, что палестинский народ не сдастся и готов согласиться только с единственным справедливым решением конфликта — созданием независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и правом беженцев на возвращение.