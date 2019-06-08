Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, 8 июня, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Сотрудник полиции в Забайкальском крае госпитализирован после нападения на него с ножом жителя Агинского района. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сотрудник ДПС

По предварительным данным, сотрудники ДПС в Забайкальском крае ночью остановили грузовой автомобиль ГАЗ-53, водитель которого управлял им в состоянии алкогольного опьянения. Водителя пригласили в патрульный автомобиль ДПС для составления административного протокола.

В это время пассажир ГАЗ-53 стал просить полицейских отпустить водителя ГАЗ, в чём ему было отказано. Недовольный отказом пассажир нанёс сотруднику полиции через открытое стекло двери автомобиля ДПС несколько ударов ножом.

Напарник раненого сотрудника ДПС выбежал из патрульного автомобиля и потребовал от нападавшего бросить нож. Нападавший не подчинился, после чего сотрудник полиции выстрелил вверх из табельного оружия, а затем применил оружие для задержания подозреваемого.

Сотрудник полиции и нападавший госпитализированы. По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место ЧП выехала бригада сотрудников регионального УМВД.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте троих подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Убийство произошло в Московской области в ночь на 2 июня.