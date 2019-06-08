Нью-Дели, 8 июня, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Стоимость российско-индийской военно-промышленной компании BrahMos Aerospace Private Limited достигла 5,7 миллиардов долларов. По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», совместное российско-индийское предприятие, созданное при участии «НПО Машиностроения» в 1998 году, с тех пор подорожало более чем в три раза.

(сс) anurag Макет ракеты «БраМос»

Основным заказчиком сверхзвуковых ракет «БраМос» являются вооруженные силы Индии, причем ракета устанавливается как на кораблях, так и на самолетах и наземных пусковых установках.

Директор предприятия с индийской стороны Судхир Мишра сообщил журналистам, что несколько иностранных государств проявили интерес к покупке гиперзвуковых «БраМосов», однако не назвал эти страны.