Кишинёв, 8 июня, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна находится на грани дестабилизации, в связи с чем он просит граждан не участвовать в возможных протестах и не поддаваться на провокации. Об этом Додон заявил сегодня, 8 июня, на брифинге.

Игорь Додон

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Молдавии постановил, что депутаты должны сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае у президента есть право распустить парламент.

Однако Додон заявил, что не будет распускать парламент до понедельника, 10 июня.

«Ситуация очень сложная и запутанная, мы находимся на грани массивной дестабилизации ситуации в стране, мы очень близки к «взрыву». Я обращаюсь к гражданам и прошу их не поддаваться провокациям, не участвовать в протестах», — сказал Додон.

Также президент Додон обратился к правоохранительным органам с призывом выполнить свой долг и не допустить провокаций.

«Я прошу людей сегодня и завтра не выходить из дома, не блокировать парламент, здание администрации президента. Не становитесь пушечным мясом, я вас прошу», — сказал Додон.

Напомним, что 24 февраля в Молдавии прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила большинства в парламенте, который состоит из 101 мандата.