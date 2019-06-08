Нью-Дели, 8 июня, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Индия направит в штат Джамму и Кашмир еще 200 рот (около 20 тысяч военнослужащих) иррегулярных сил для обеспечения безопасности.

Archive.defense.gov Индийский солдат

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, 200 рот пополнят силы правопорядка в штате для обеспечения безопасности во время религиозного праздника Амарнатх Ятра. Большинство из развертываемых подразделений принадлежит к Центральным резервным силам полиции, автоколонна которых стала жертвой террористического нападения 14 февраля.

Ранее индийское правительство развернуло в неспокойном штате 300 рот иррегулярных сил в целях обеспечения безопасности на выборах. Пакистанские СМИ как тогда, так и теперь называют шаги по усилению индийского военного присутствия в Кашмире попыткой подавить «движение за свободу» в штате.