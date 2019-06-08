Токио, 8 июня, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Японский отдел американской пищевой компании The Coca-Cola Company начнет выпускать свой знаменитый напиток в бутылках, изготовленных полностью из переработанного пластика. Движение в сторону переработанного пластика происходит по мере того, как большинство пищевых компаний начинают выбирать более экологичные упаковки, чтобы защитить окружающую среду от пластиковых отходов.

Coca-colarussia.ru Переработанный пластик

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Coca-Cola будет перерабатывать бутылки из супермаркетов, принадлежащих крупнейшему в мире японскому торговому холдингу Seven & I. Кроме того, компания планирует дополнительно расширить сеть партнеров по экологическому сотрудничеству.