Токио, 8 июня, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и и.о. министра обороны США Патрик Шанахан договорились о сотрудничестве по всем вопросам, связанных с Северной Кореей, в частности, стороны будут способствовать имплементации санкций ООН. Страны будут блокировать северокорейские грузоперевозки с целью полной денуклеаризации КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», японский премьер и и.о. министра обороны США также договорились укреплять взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать растущее влияние Китая в регионе.