Токио, 8 июня, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Правительство Японии объявило, что официальный визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран пройдет с 12 по 13 июня. Премьер-министр встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани и обсудит ирано-американские отношения. В Японии уверены, что хорошие отношения между правительствами Ирана и Японии помогут сгладить противоречия между США и Ираном.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», это будет первый визит премьер-министра Японии в Иран с 1978 года. Ранее президент США Дональд Трамп, который в мае находился с продолжительным визитом в Токио, принял предложение своего японского коллеги быть посредником между американской и иранской сторонами.