Монте-Карло, Монако, 8 июня, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Проект новой схемы распределения призовых денег в чемпионате автогонок серии «Формула-1» с сезона 2021 года отправлен участвующим в нем командам, сообщает 8 июня RaceFans.

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По данным источника, согласно нового регламента, предполагается ввести четыре колонки распределения призовых.

В первой будет половина всех призовых, и она будет распределяться поровну между всеми участниками чемпионата, включая команды-новички. При этом в настоящее время команды не участвуют в получении призовых в течение первых трех сезонов.

Во второй колонке будет распределение призовых по итогам сезона, в зависимости от занятого командой места с 1-е по 10-е. Так победитель получит 18% от данной суммы, а занявший 10-е место — 2%.

В третьей колонке будет замена бонусов историческим командам. Три лучшие команды будут получать бонусы, а у остальных их сумма будет зависеть от того, сколько раз команда занимала место в лучшей тройке за последние десять лет.

Четвертая колонка для бонусов команде «Феррари», однако они будут уменьшены вдвое до 35 млн евро и их нельзя будет использовать для работ над болидом команды. При этом данная сумма не будет учитываться как бюджет команды.

Отметим, ранее стало известно, что, согласно проекта нового спортивного регламента, бюджет команд автогонок серии «Формула-1» будет ограничен суммой в 175 млн долларов.