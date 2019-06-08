Пожар в свердловской колонии: пострадавших нет
Посёлок городского типа Гари, Свердловская область, 8 июня, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Пожар в колонии возле посёлка Гари Свердловской области обошёлся без пострадавших. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Mchs.gov.ru
Пожарный
В ведомстве отметили, что эта информация предварительная. Точные подробности появятся позже.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в колонии №8 утром загорелось три барака и производственно-складское здание. Площадь пожара достигает двух тысяч квадратных метров.
Пожарные сейчас борются с огнём.