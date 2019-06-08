Скопье, 8 июня, 2019, 12:15 — ИА Регнум. 7 июня глава МИД Северной Македонии Никола Димитров заявил, что политика расширения ЕС отражается на привлекательности этой интеграционной группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Димитров подчеркнул, что затягивание переговоров в случае с Северной Македонией ставит под вопрос доверие к ЕС:

«Мы сумели обратить внимание стран-участниц ЕС на этот вопрос и создали такую атмосферу, что отказать Македонии и в этому году было бы стыдно, поскольку отказ будет означать, что ЕС несерьезно относится к этому региону, который географически находится в Европе и окружен странами ЕС. Таким образом, это подрывает доверие к ЕС».

Напомним, что до сих пор неизвестно, какую позицию относительно начала переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС займет Франция, в то время как Голландия открыто считает начало переговоров о вступлении Албании в ЕС преждевременным. Ранее в Париже заявили, что решение о начале переговоров с Северной Македонией будет достигнуто на германо-французских переговорах, что означает, что две ведущие страны ЕС попытаются прийти к компромиссу по вопросу о расширении ЕС.