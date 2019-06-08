Приштина, Сербия, 8 июня, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Перед отъездом в Братиславу, где будет проходить форум, посвященный глобальной безопасности, глава Косово Хашим Тачи принял участие в пресс-конференции, темой которой стала будущая встреча Тачи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Europa.eu Хашим Тачи, Федерика Могерини и Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», президент Косово заявил, что будущая встреча с Вучичем не станет чем-то необычным, однако будет непростой:

«Дискуссия с президентом Вучичем будет сложной. Вы знаете, что у нас есть большие разногласия в связи с ситуацией в регионе и в двусторонних отношениях. Мы еще раз подчеркнем, что для того, чтобы завершить этот исторический процесс, диалог обязательно должен быть продолжен. Непросто, очень тяжело будет достигнуть всеобъемлющего соглашения, которое позволит решить все существующие проблемы в отношениях между Сербией и Косово и завершится признанием со стороны Сербии и оставшихся пяти стран ЕС».

В ходе пресс-конференции Тачи заявил, что несмотря на то, что Словакия, ещё не признала Косово, эта страна всегда выступала за консолидацию Косово и за европейское будущее края.

«Это первая возможность представить Косово на президентском уровне на форуме, в рамках которого будут обсуждаться актуальные события в стране. Я расскажу о достижениях нашего государства, которые закладывают фундамент для вступления в НАТО и ЕС».