Нью-Дели, 8 июня, 2019, 11:41 — ИА Регнум. 26 человек погибли, 57 получили травмы в результате проливных дождей с грозами на севере Индии за последние двое суток (6 и 7 июня). Об этом 8 июня сообщает телеканал NDTV.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

Основной удар стихии пришёлся на индийский штат Уттар-Прадеш. В 22 районах штата в результате стихийного бедствия погибли 31 животное, были разрушены 16 жилых домов в 22 районах штата.

Кроме того, были повреждены линии электропередач, из-за чего без энергоснабжения остались несколько районов штата. Также были повалены рекламные щиты и деревья. Множество людей получили травмы из-за обрушения стен в жилых домах в ночное время.

Власти штата Уттар-Прадеш предпринимают все необходимые меры для помощи пострадавшим и восстановления энергоснабжения. Родным и близким погибших назначена материальная компенсация.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном ливне в Севастополе, где отсутствие ливневой канализации спровоцировало сильный потоп.