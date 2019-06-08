Турин, Италия, 8 июня, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Главный тренер лондонской команды «Челси» итальянец Маурицио Сарри подпишет контракт с туринской командой «Ювентус» уже на следующей неделе, сообщает 8 июня The Guardian.

Www.chelseafc.com Маурицио Сарри

По данным издания, агент специалиста уже договорился о расторжении его подопечным контракта с лондонской командой в пятницу, 7 июня. Подписание контракта с «Ювентусом» должно состояться на следующей неделе. Контракт рассчитан на три года.

Должность главного наставника туринского «Ювентуса» стала вакантной после ухода с неё по окончании сезона Массимилиано Аллегри.

Напомним, Маурицио Сарии возглавил «Челси» летом 2018 года и под его руководством команда стала третьей в Английской премьер-лиге в минувшем сезоне и победила в Лиге Европы.