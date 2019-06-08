Скопье, 8 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В ходе заседания парламента депутаты Бундестага ФРГ рассмотрели и одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, однако после парламентарии вступили в открытый конфликт по поводу возможного начала переговоров о вступлении этой страны в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», напряженность в зале заседаний усилилась, когда депутат от партии Зелёных Юрген Триттин заявил, что внутри правительства существует раскол по вопросу о начале переговоров с Македонией. По словам Триттина, канцлер ФРГ Ангела Меркель против начала переговоров о вступлении Северной Македонии, в то время как глава МИД Германии Хайко Маас, член правительства от социал-демократической партии, является активным сторонником расширения ЕС.

В ходе заседания депутат от ХДС (Христианско-демократического союза Германии) Кристиан Шмит заявил, что Западные Балканы входят в зону стратегических интересов ФРГ, а потому переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС должны начаться как можно скорее.