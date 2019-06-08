Буэнос-Айрес, 8 июня, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Вскоре после окончания визита в Буэнос-Айрес президент Бразилии Жаир Болсонару выразил обеспокоенность возможным возвращением к власти в Аргентине Кристины Киршнер после выборов, которые пройдут в октябре. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

Kremlin.ru Кристина Фернандес де Киршнер

Болсонару высказал надежду, что аргентинцы не пойдут на поводу у левых популистов и не допустят ситуации в своей стране, аналогичной той, что наблюдается в Венесуэле.

«Я бы хотел, чтобы народ проголосовал, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями, и чтобы он оставил в стороне популизм», — порекомендовал аргентинцам Болсонару. «У нас есть яркий пример — Венесуэла. После того как дойдёт до ситуации, как в Венесуэле, будет очень сложно привести страну в нормальное состояние», — добавил он.

Бывшая президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер (2007−2015) баллотируется на следующих выборах в качестве вице-президента в паре с Альберто Фернандесом от коалиции «Гражданское единство».