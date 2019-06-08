Каракас, 8 июня, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о переходе Совета безопасности Венесуэлы на постоянный режим работы. Об этом сообщило венесуэльское агентство Telesur.

Kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Венесуэльское государство должно вовремя реагировать на необходимость защиты нашей Родины, Конституции и права на мирное существование», — заявил Мадуро.

Ранее Мадуро поручил воинским подразделениям быть готовыми к отражению попыток «авантюры» против республики со стороны США.