Мадуро заявил о переходе Совбеза Венесуэлы на постоянный режим работы
Каракас, 8 июня, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о переходе Совета безопасности Венесуэлы на постоянный режим работы. Об этом сообщило венесуэльское агентство Telesur.
Kremlin.ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
«Венесуэльское государство должно вовремя реагировать на необходимость защиты нашей Родины, Конституции и права на мирное существование», — заявил Мадуро.
Ранее Мадуро поручил воинским подразделениям быть готовыми к отражению попыток «авантюры» против республики со стороны США.