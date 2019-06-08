Арнштадт, Германия, 8 июня, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В дорожно-транспортном происшествии с участием школьного автобуса и автомобиля в Тюрингии (Германия) пострадали 25 человек, передает немецкий канал n-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

Столкновение произошло 7 июня неподалеку от города Арнштадт по вине 75-летней женщины, управлявшей автомобилем. При повороте она не обратила внимания на траекторию движения автобуса, и экстренное торможение автобуса не помогло предотвратить аварию. Пострадал 21 подросток, водитель автобуса и школьный сотрудник. Шестеро школьников были госпитализированы, остальные смогли продолжить путь на другом автобусе после получения первой медицинской помощи.

Водитель автомобиля и ее 80-летний пассажир получили серьезные ранения и были госпитализированы при помощи вертолета.

Движение по трассе было заблокировано на четыре с половиной часа. Ущерб, нанесенный двум транспортным средствам, оценен полицией в €60 тыс.