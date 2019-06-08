Елец, Липецкая область, 8 июня, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В Ельце Липецкой области открылся VI Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Николаевича Хренникова. Это одно из самых масштабных форумов региона — на 25 площадках выступит за четыре дня более 300 артистов. 7 июля по традиции в доме-музее композитора состоялось возложение цветов. В это же день произведения композитора исполнили вокальный коллектив «Viva», певцы Леонид Серебренников и Александр Захаров, Московский камерный оркестр «Musica viva», Липецкий духовный оркестр, Липецкий ансамбль народных инструментов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Анри Матисс. Музыка. 1910

Одним из самых ожидаемых событий станет концерт 9 июня известного пианиста Бориса Березовского.

Фестиваль завершится 10 июня, в день рождения композитора. На центральной площади города выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны России под управлением генерал-майора Тимофея Маякина.