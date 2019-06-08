Бергамо, Италия, 8 июня, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» заинтересовался французским полузащитником команды «Фиорентина» Жорданом Верету, сообщает 8 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

It.violachannel.tv Жордан Верету

По данным источника, недавно пробившаяся в групповом турнире в Лигу чемпионов «Аталанта» готова поспорить за футболиста с командой «Наполи», также претендующей на 26-летнего Верету. Клуб из Бергамо хочет получить француза в свой состав в межсезонье.

Отметим, в минувшем сезоне Жордан Верету сыграл за «Фиорентину» в 37 матчах во всех турнирах и отметился в них пятью голами и тремя результативными передачами.