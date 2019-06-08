Вашингтон, 8 июня, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Представители компании Google призвали администрацию президента США Дональда Трампа отменить запрет на сотрудничество с китайской компанией Huawei. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на трёх людей, знакомых с содержанием этих разговоров.

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По данным издания, высокопоставленные руководители Google убеждают американских чиновников освободить компанию от запрета на сотрудничество с Huawei. В Google обеспокоены тем, что их специалисты не смогут обновлять операционную систему Android на смартфонах производства китайской компании.

Ожидается, что Huawei перейдёт на программное обеспечение собственного производства, однако в Google считают, что операционная система Android, модифицированная специалистами Huawei, будет более уязвима, в том числе и для хакерских группировок, связанных с правительством КНР. Таким образом, решение о запрете сотрудничества Google с Huawei поставит под угрозу национальную безопасность США.

Издание отмечает, что обеспокоенность в связи с решением администрации США о запрете на сотрудничество с Huawei выразили и американские производители микрочипов, включая Qualcomm.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае администрация США запретила американским компаниям сотрудничать с Huawei. Это решение затронуло как поставщиков аппаратного обеспечения, включая Qualcomm, Micron и Intel, так и поставщиков программного обеспечения, ключевым из которых является Google.