Москва, 8 июня, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Известный актер Милош Бикович выступил в роде продюсера для сериала об изобретателе Николе Тесла, об этом 8 июня сообщает киностудия «НМГ студия».

Фотография Наполеона Сарони, 1885 Никола Тесла

«Начало XX века. Слухи и легенды о Тесле оказались правдой. Тесла изобрел технологию, которая обеспечит всем непрерывную энергию. Гений нашел формулу счастья всего человечества и… пропал. Он стал мишенью для спецслужб», — описывают предстоящий сериал сотрудники киностудии.

Работа над проектом будет завершена к 2020 года, после чего будет представлена зрителям на нескольких языках, в России телесериал будет транслироваться телеканалом СТС.