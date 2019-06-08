Вашингтон, 8 июня, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Сценарист Крейг Мазин удивился реакции граждан бывшего Советского Союза на сериал «Чернобыль», об этом 6 июня сообщает The Hollywood Reporter.

Twitter.com Крейг Мазин на презентации сериала «Чернобыль»

По словам Мазина, он сильно нервничал, ожидая реакции на картину в Белоруссии, Украине и России. К его счастью, она была положительной, что очень порадовало Мазина.

Особенно понравилась сценаристу оценка зрителями указанных стран проработка мельчайших деталей, создающих общую атмосферу фильму, что бывает не часто в работе кинокомпаний, создающих фильмы о странах бывшего соцлагеря.

Напомним, сериал «Чернобыль» телеканал HBO начал показывать 6 мая 2019 года. Финальный эпизод компания выпустила в эфир 3 июня.