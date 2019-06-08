Москва, 8 июня, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Совета экспертов Национально литературной премии «Большая книга» под председательством прозаика и литературоведа Михаила Бутова на специальном обеде в ГУМе объявил произведения, которые вошли в так называемый короткий список и из которых соответственно будет выбран один роман как лучший в 2019 году. Большинство книг принадлежит перу уже признанных писателей, отмеченных наградами, в том числе ставших лауреатами и данной премии. Это Евгений Водолазкин с романом «Брисбен», Гузель Яхина — «Дети мои», Роман Сенчин — «Дождь в Париже». К ним присоединились Алексей Сальников с «Опосредованно», Александр Гоноровский с «Собачим лесом», Линор Горалик — «Все, способные дышать дыхание», Евгения Некрасова с повестью «Калечина-Малечина», уже выдвинутой на ряд премий, и некоторые другие.

Www.bigbook.ru Объявление победителей национальной литературной премии «Большая книга»

Отдельно стоит сказать о большом документальном труде Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний». Это биографическое исследование отличается не только богатством материала и глубоким уважением к Венедикту Ерофееву, но и тонкостью понимания момента и хорошим русским языком.