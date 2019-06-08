Москва, 8 июня, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Верблюд

Светскую львицу встречали ее поклонники, исполнявшие одну из ее песен. Услышав это, Бузова начала им подпевать, а затем встала на колени, вероятно пытаясь таким образом поблагодарить поклонников.

Напомним, на прошлую церемонию вручения музыкальной премии Бузова приехала верхом на лошади, однако в этот раз ей показалось этого мало, поэтому специально для нее пришлось подыскивать верблюдов.