Анкара, 8 июня, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в качестве свидетеля на свадьбе немецкого полузащитника лондонской футбольной команды «Арсенал» турецкого происхождения Месута Озила, сообщает 8 июня Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Свадьба Озила со своей избранницей состоялась в Стамбуле в присутствии родственников и большого количества друзей. Президент Эрдоган сказал молодоженам напутственную речь и пожелал им долгой семейной жизни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 30-летний Месут Озил пригласил президента Турции на свое бракосочетание в качестве свидетеля.

Напомним, президента Эрдогана связывают с Месутом Озилом дружеские отношения. Футболист в прошлом году подарил главе государства футболку лондонского «Арсенала» со своим автографом, в результате чего в штабе сборной Германии по футболу сомневались в необходимости включать игрока в заявку на чемпионат мира.