Москва, 8 июня, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество. Об этом Брудермюллер заявил в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.

Nord Stream 2 / Paul Langrock Процесс сварки труб

По словам главы BASF, благодаря строительству «Северного потока — 2» на рынке появится больше конкурентноспособных энергоресурсов. При этом нет ничего страшного в том, что американцы хотят нарастить поставки своего СПГ в страны ЕС.

«Благодаря «Северному потоку — 2» на рынке появится больше конкурентоспособных энергоресурсов. Я не вижу ничего страшного в том, что американцы хотят увеличить поставки СПГ», — сказал бизнесмен.

При этом он напомнил, что процесс сжижения газа, а затем обратный процесс возвращения его в исходное состояние происходят при выделении в атмосферу СО2. Кроме того, американский СПГ так или иначе будет дороже российского трубопроводного газа.

«При сжижении природного газа и последующем возвращении его в исходное газообразное состояние, однако, выделяется дополнительный CO2. К тому же американский СПГ попросту дороже российского природного газа», — подчеркнул он.

Вместе с тем Евросоюз совершенно не должен мирится с тем, что США пытаются решить судьбу таких проектов, как «Северный поток — 2». Брудермюллер надеется, что в данном вопросе все же возобладает здравый смысл и американские власти не будут вводить санкции против евросоюзных компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2».

Брудермюллер напомнил, что сотрудничество между Россией и ЕС, в том числе в энергетической сфере, длится уже несколько десятилетий и Россия всегда была надежным поставщиком.

«Когда в Европе становится холодно и необходимо много природного газа, именно русские включают вентиль», — напомнил глава BASF.