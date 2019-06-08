Москва, 8 июня, 2019, 08:45 — ИА Регнум. На космодроме Байконур приступили к сборке ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая впервые будет использоваться для запуска транспортного корабля к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Kremlin.ru Сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Собираемая ракета-носитель «Союз-2.1а» будет использоваться для вывода на орбиту космического корабля «Союз МС-14». Ранее транспортные корабли серии «Союз МС» выводились на орбиту ракетами-носителями «Союз-ФГ».

Запуск корабля «Союз МС-14» ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 22 августа. Этот запуск станет испытательным и пройдёт в беспилотном режиме.

Отметим, в ракетах-носителях «Союз-ФГ» используются системы управления, изготавливаемые на украинском предприятии «Объединение Коммунар». Ракеты-носители «Союз-2.1.а» оснащены системами управления разработки российского предприятия НПО автоматики им. Академика Н. А. Семихатова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что эксплуатация ракет-носителей «Союз-ФГ» будет завершена в конце 2019 года.