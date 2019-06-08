Москва, 8 июня, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал на своём канале в Telegram о планах по разработке сервиса для рекомендаций новостей.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Дуров объяснил, что решение о разработке новостного агрегатора связано с недавним сообщением о том, что российские службы запросили у «Яндекс» ключи шифрования, использующиеся в сервисах компании. Глава Telegram отметил, что подобные требования игнорируются владельцами глобальных сервисов, включая Google, YouTube и Instagram. Из-за этого российские информационно-технологические компании теряют долю рынка в пользу глобальных.

Основатель Telegram объявил, что компания займется разработкой собственного новостного агрегатора — сначала в составе мессенджера Telegram, а позже в виде отдельного сервиса. Дуров пригласил специалистов «Яндекс» присоединиться к работе над проектом. Он отметил, что денежное вознаграждение, предлагаемое потенциальным разработчикам, будет значительно выше, чем в компаниях «Яндекс» и Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня издание РБК со ссылкой на источники в отрасли рассказало, что несколько месяцев назад Федеральная служба безопасности России запросила у компании «Яндекс» ключи для дешифровки данных, передаваемых через сервисы «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Аналитик Международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов в комментарии для ИА REGNUM объяснил, что если в «Яндекс» откажутся передать ключи шифрования, то компании грозит штраф до миллиона рублей, а также блокировка соответствующих сервисов. Эксперт предположил, что в скором времени компания передаст ФСБ запрашиваемые данные.