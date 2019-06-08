Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 07:30 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» планирует отказаться от вагонов-ресторанов на части поездов. Об этом заявил журналистам генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя структура РЖД по перевозкам пассажиров дальнего следования) Пётр Иванов в рамках Петербургского международного экономического форума.

ИА Красная Весна Вагон-ресторан

Иванов в интервью РИА Новости рассказал, что сами вагоны-рестораны принадлежат ФПК, но сама компания не кормит пассажиров, а сдает их в аренду другим фирмам, которые и обслуживают пассажиров.

При этом вагоны-рестораны востребованы далеко не на всех поездах, отметил Иванов. Например поезд из десяти вагонов, один из которых — это вагон-ресторан является не очень выгодным для компании, так как за такой вагон приходится оплачивать расходы на инфраструктуру, а прибыль от продажи билетов сокращается.

Также есть такие направления, где питание просто невостребованно, например ночные поезда, которые отправляются вечером, а приходят утром.

В итоге после детального изучения статистики ФПК планирует «оптимизировать» вагоны-рестораны. Они безусловно останутся на тех поездах, на которых возят детей, а также на дальних маршрутах.

«У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов. Вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся. Но не везде, потому что вагон-ресторан — это очень дорого», — сказал Иванов.