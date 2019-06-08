Москва, 8 июня, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Россия может выбыть из обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА, если будет принят новый формат данного турнира. Об этом 8 июня рассказал официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) по футболу в России Даниэль Серихидо.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной России по футболу

По его словам, приводимым «Известями», от введения нового формата Лиги чемпионов выиграют только лучшие чемпионаты футбольного союза Европы, такие как чемпионаты Испании, Италии, Франции и Германии.

«Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — заявил представитель Ла Лиги.

Отметим, ранее сообщалось, что Ассоциация Европейских клубов (ЕСА) предложила ввести с сезона 2024/25 новые правила о проведении Лиги чемпионов, согласно которым шесть лучших команд из каждой группы смогут сохранить места в турнире на следующий сезон. В результате каждый год в Лигу смогут входить только восемь новых команд.

Кроме этого предлагается перенести матчи национальных чемпионатов на будние дни, а матчи Лиги чемпионов — на выходные. По мнению большинства руководителей футбольных федераций и клубов, выступающих против этого, данные нововведения приведут к закрытости турнира, снижению популярности национальных чемпионатов и разорению команд с небольшим бюджетом.