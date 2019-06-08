Вена, 8 июня, 2019, 07:01 — ИА Регнум. 7 июня между национальными сборными Австрии и Словении на стадионе «Вёртерзее» был разыгран матч 3-го тура группы G отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

(сс) Steindy Гвидо Бургшталлер

Единственный мяч на 74-й минуте матча забил 30-летний фланговый нападающий Гвидо Бургшталлер — 1:0.

Статистика матча (Австрия/Словения)

Удары 16/6

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 17/15

Поданные угловые 2/2

Австрия, набрав 3 очка, поднялась на 4-ю позицию в группе G. Словения с 2-мя баллами опустилась на 5-е место.

Стартовые составы команд на матч:

Австрия: Линднер, Ульмер, Драгович, Хинтереггер, Ляйнер, Алаба, Забитцер, Лаймер, Лацаро, Шлагер, Арнаутович.

Словения: Облак, Струна, Йокич, Мевля, Стоянович, Куртич, Бийол, Зайц, Иличич, Шпорар, Чернигой.

Желтые карточки: Чернигой — 63, Лацаро — 80, Бургшталлер — 90.

Голы: Бургшталлер 74 — 1:0.