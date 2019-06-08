Вашингтон, 10 сентября, 2015, 06:14 — ИА Регнум. Американская Премия свободы за 2015 года была посмертно присуждена российскому политику Борису Немцову, передаёт «Русская служба новостей».

На церемонии, состоявшейся в Вашингтоне, премию за Бориса Немцова получил его друг — заместитель председателя Партии народной свободы, журналист Владимир Кара-Мурза-младший.

Отмечается, что премия была присуждена с формулировкой «за жизнь, посвящённую продвижению демократии в России».

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.