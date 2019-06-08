Мадрид, 8 июня, 2019, 06:53 — ИА Регнум. 7 июня между национальными сборными Фарерских островов и Испании на стадионе «Торсволлур» был разыгран матч 3-го тура группы F отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020. Противостояние завершилось уверенной победой «красной фурии».

Дарья Антонова ИА REGNUM Испанский болельщик

В дебюте первого тайма центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос открыл счет после навеса Иско — 0:1. Через 14 минут Хесус Навас удвоил преимущество гостей — 0:2. На 30-й минуте Клименс Ольсен вернул хозяев в игру — 1:2. Через 4 минуты Тейтур Гестссон срезал мяч в свои ворота — 1:3. На экваторе второй половины латераль «Валенсии» Хосе Гайа установил окончательный счет, замкнув передачу Марко Асенсио — 1:4.

Статистика матча (Фареры/Испания)

Удары 5/20

Удары в створ ворот 3/12

Процент владения мячом 28%/72%

Нарушения правил 9/7

Поданные угловые 5/11

В группе F Испания набрала 9 очков и осталась на первой позиции. Фареры без очков укрепились на последнем месте в группе.

Стартовые составы команд на матч:

Фареры: Гестссон, Давидсен, Грегерсен, Фаэре, Соренсен, Ханссон, Ольсен, Ватнсдал, Ватнхамар, Ольсен, Фредериксберг.

Испания: Аррисабалага, Кансеко, Гайа, Рамос, Навас, Роберто, Эрнандес, Касорла, Мората, Иско, Аспас.

Бригада арбитров: Энеа Джорджи | Ридигер Чокай | Рейди Авдо.

Желтые карточки: Навас — 46.

Голы: Рамос 5 — 0:1, Навас 19 — 0:2, Ольсен 30 — 1:2, Гестссон (автогол) 34 — 1:3, Гайа 71 — 1:4.