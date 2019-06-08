Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0
Киев, 8 июня, 2019, 06:51 — ИА Регнум. 7 июня между национальными сборными Украины и Сербии на стадионе «Арена Львов» был разыгран матч 3-го тура группы B отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020. Противостояние завершилось крупной победой хозяев.
В дебюте матча атакующий полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков открыл счет — 1:0. Через 2 минуты Цыганков оформил дубль — 2:0. В дебюте второй половины Евгений Коноплянка довел счет до разгромного — 3:0. Через 13 минут форвард «Гента» Роман Яремчук забил четвертый мяч в матче — 4:0. На 75-й минуте Коноплянка также стал автором дубля в ворота Марко Дмитровича — 5:0.
Статистика матча (Украина/Сербия)
Удары 15/3
Удары в створ ворот 9/1
Процент владения мячом 53%/47%
Нарушения правил 6/11
Поданные угловые 2/4
Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Стартовые составы команд на матч:
Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Яремчук.
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Спаич, Коларов, Максимович, Тадич, Гачинович, Костич, Ляйич, Прийович, Йович.
Желтые карточки: Миленоквич — 22, Спаич — 32.
Голы: Цыганков 26 — 1:0, Цыганков 28 — 2:0, Коноплянка 46 — 3:0, Яремчук 59 — 4:0, Коноплянка 75 — 5:0.