Санкт-Петербург, 8 июня, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Владение Банком России частными коммерческими банками — неправильная схема, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Комментируя предложение главы ВТБ Андрея Костина ограничить срок владения Банком России акциями коммерческих банков, Орешкин сказал:

«Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками».

Министр пояснил, что неправильно, когда одна организация регулирует, надзирает и при этом владеет активами других. Неправильно и «огосударствление» в банковском секторе, поскольку в этой сфере должно быть больше конкуренции и частного капитала.

Напомним, Костин 31 мая заявил, что инициировал ограничение срока владения ЦБ акциями коммерческих банков до пяти — семи лет.

По его словам, Банк России владеет гораздо большими активами коммерческих банков, чем, например, ВТБ и тем самым выступает как главный консолидатор банковского сектора. Костин отметил, что заверения ЦБ, будто это временная мера, не внушают доверия.