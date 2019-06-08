Хельсинки, 8 июня, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Спикером финского парламента стал бывший премьер-министр Финляндии, занимавший пост главы правительства с 2003 по 2010 год, Матти Ванханен, сообщает парламентская пресс-служба.

(сс) Magnus Fröderber. norden.org Матти Ванханен

Сообщается, что за кандидатуру Ванханена проголосовал 141 депутат парламента из 200. Финские СМИ отмечают, что это решение нарушает традицию, когда спикер, как правило, выбирается из членов партии, занявшей второе место на парламентских выборах. В настоящее время второй крупной партией в финском парламенте является националистическая партия «Истинные финны».

Ранее, на время формирования правительства, пост спикера занимал Антти Ринне, глава победившей на выборах Социал-демократической партии. Теперь, когда Ринне стал премьер-министром страны, парламент избрал нового спикера.