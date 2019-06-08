Линчёпинг, Швеция, 8 июня, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Взрыв в центре города Линчёпинга (Швеция) не рассматривается полицией как теракт, сообщил журналистам ведущий расследование Магнус Скуглунд.

(сс) Dmitri Fedortchenko Шведская полиция

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в Линчёпинге утром 7 июня пострадали 25 человек. Источник взрыва находился на улице — рядом с многоквартирными домами, в которых выбило стёкла.

Версия взрыва бытового газа не рассматривается, поскольку эти дома не газифицированы. Пострадало порядка 250 квартир.