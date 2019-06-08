Москва, 8 июня, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Иск в суд на ООО «АМС Медиа», производителя жидкого средства «Крот. Чистые трубы», намерены подать члены семьи продюсера Бари Алибасова, передаёт телеканал «Звезда».

Сергей Моцарь Бари Алибасов в палате скорой помощи им. Склифосовского

По словам pr-директора продюсера Вадима Горжанкина, в суд решила подать жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина. Это она намерена сделать, чтобы такие случаи не повторялись с другими людьми, в том числе с детьми, которые могли бы спутать яркую бутылку бытовой химии с газировкой или йогуртом.

Напомним, Алибасов попал в реанимацию 4 июня с сильным ожогом пищевода и желудка и отравлением после того, как случайно выпил средство «Крот». Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.