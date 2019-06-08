Париж, 8 июня, 2019, 05:00 — ИА Регнум. У побережья Франции в результате шторма перевернулось спасательное судно, погибли три члена экипажа, сообщает Agence France-Presse.

Иван Айвазовский. Конец бури на море. 1893

Сообщается, что спасательное судно следовало на помощь попавшей в шторм рыбацкой лодке. Однако катер спасателей перевернулся в 800 метрах от берега, в результате чего семеро спасателей оказались в воде. Погибли три человека, остальным четверым удалось выбраться на берег. В настоящее время три вертолета и около 70 спасателей ищут тела погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Германии на Рейне перевернулась резиновая лодка с двумя мужчинами и двумя девочками дошкольного возраста. В результате происшествия погиб один из мужчин и двое детей, также погиб и один человек, бросившийся на помощь утопающим.