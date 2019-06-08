Каракас, 8 июня, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал частичное открытие границы с Колумбией, сообщает агентство Reuters.

Rufino Uribe Флаг Венесуэлы

По словам Мадуро, один из пограничных переходов в штате Тачира будет открыт 8 июня.

«Мы — люди мирные, которые твердо отстаивают свою независимость», — подчеркнул венесуэльский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Венесуэла закрыла границу с Колумбией, чтобы заблокировать поставки «гуманитарной помощи» проамериканским оппозиционерам. В марте власти Венесуэлы частично открыли пешеходное пересечение границы с Колумбией для школьников, студентов и нуждающихся в медицинской помощи.