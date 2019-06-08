Вашингтон, 8 июня, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Срок до 31 июля дал Вашингтон Турции, чтобы она отказалась от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Давление

Соответствующее обращение направил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан турецкому министру обороны Хулуси Акару. В случае, если Анкара будет продолжать упорствовать, её исключат из программы американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Напомним, 6 июня стало известно, что Пентагон решил прекратить обучать турецких пилотов на F-35, но не тех, что уже обучаются. По мнению военного обозревателя ИА REGNUMЛеонида Нерсисяна, у Вашингтона больше не осталось способов давления на Анкару по С-400.

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